«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии Фон дер Ляйен пообещала выдать кредит Украине в обход блокировки Венгрии

Украина получит кредит от Европейского союза «тем или иным способом», заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чье выступление транслировалось пресс-службой ЕК. Она подчеркнула, что блокировка финансового перевода со стороны Венгрии не играет роли.

Позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве. Мы выполним свои обязательства тем или иным способом, — сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что кредит Украине по-прежнему заблокирован, поскольку один из лидеров «не сдержал своего слова». Таким образом фон дер Ляйен намекнула на премьера Венгрии Виктора Орбана.

Ранее фон дер Ляйен впервые официально признала, что военный конфликт в Иране негативно сказывается на европейской экономике. Она анонсировала ряд мер для снижения цен на энергоносители в ЕС. Предполагается также субсидирование высоких цен на энергоресурсы для промышленности и газовой электрогенерации.

До этого сообщалось, что дипломаты и чиновники Евросоюза выразили недовольство действиями фон дер Ляйен в начале американо-израильской операции против Ирана. По информации зарубежных СМИ, они указали, что глава Еврокомиссии пыталась взять на себя функции главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас.