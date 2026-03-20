В Госдуме оценили вероятность возвращения на рынок ЕС Депутат Ананских: Россия может вернуться на рынок ЕС из-за нефтегазового кризиса

Россия может вернуться на рынок ЕС из-за нефтегазового кризиса, рассказал Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он отметил, что дальнейшее развитие кризиса тяжело предсказать.

Сближение — это громко сказано, но, в принципе, при каких-то гарантированных долгосрочных поставках, я думаю, что обсуждение возвращения на европейский рынок возможно, — рассказал Ананских.

Депутат подчеркнул, что подорожание нефти связано с атаками США и Израиля на нефтегазовую инфраструктуру Ирана. По его словам, критически высокая цена также может повлиять на вероятность возвращения России на европейский рынок.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти может превысить $180 (15 тыс. рублей) за баррель. Это произойдет в том случае, если перебои с поставками топлива продлятся до конца апреля.