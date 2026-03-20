Постоянное отрицание реальности со стороны Евросоюза требует психиатрической оценки, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он отреагировал на публикацию Politico о том, что настойчивые утверждения Европы об отсутствии у нее кризиса энергоснабжения были поставлены под сомнение.

Поводом для этого стало предупреждение Катара о возможном разрыве контрактов с Италией и Бельгией. Такое решение, по информации издания, могло последовать вслед за масштабной атакой со стороны Ирана.

Ранее Дмитриев заявил, что Европе необходимо признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство ЕС и пересмотреть политику в отношении РФ. По его словам, европейцам для выживания необходима Россия.

Прежде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС не станут возобновлять импорт российского газа, даже если дефицит топлива приведет к масштабным энергетическим сбоям. По ее словам, стратегия объединения остается прежней — переход энергетического сектора на «зеленые» и европейские источники.