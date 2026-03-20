20 марта 2026 в 13:05

Глава РФПИ призвал на помощь психиатров из-за поведения евробюрократов

Дмитриев назвал отрицание реальности ЕС поводом для психиатрической оценки

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Постоянное отрицание реальности со стороны Евросоюза требует психиатрической оценки, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он отреагировал на публикацию Politico о том, что настойчивые утверждения Европы об отсутствии у нее кризиса энергоснабжения были поставлены под сомнение.

Поводом для этого стало предупреждение Катара о возможном разрыве контрактов с Италией и Бельгией. Такое решение, по информации издания, могло последовать вслед за масштабной атакой со стороны Ирана.

Постоянное отрицание реальности со стороны ЕС требует психиатрической оценки, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что Европе необходимо признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство ЕС и пересмотреть политику в отношении РФ. По его словам, европейцам для выживания необходима Россия.

Прежде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС не станут возобновлять импорт российского газа, даже если дефицит топлива приведет к масштабным энергетическим сбоям. По ее словам, стратегия объединения остается прежней — переход энергетического сектора на «зеленые» и европейские источники.

Россия
Кирилл Дмитриев
Евросоюз
психиатры
ЦАХАЛ нанес новые удары по сердцу Ирана
Шесть человек погибли за сутки после выхода на лед в российском регионе
Ганвест потерял еще одну концертную площадку в России
Группа с лидером-иноагентом решила изменить стиль после переезда в США
Военэксперт озвучил неочевидную тактику США и Израиля в борьбе с Ираном
В Петербурге местные жители фиктивно оформляли дворников на работу
Удар по детсаду, обстрел беженцев, шпион в ДНР: ВСУ атакуют РФ 20 марта
Более 50 очагов бешенства обнаружили в одном регионе в 2026 году
Синоптик дал москвичам разочаровывающий прогноз погоды на апрель
«Слон в посудной лавке»: в руководстве Израиля разгорелся скандал
Попова указала на резкий рост числа случаев заражения оспой обезьян
Растлевал за подарки: педофил снимал видео с двумя маленькими сестрами
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон носит вещи Дианы
Эксперт назвал год, до которого Киев собирается воевать против России
Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет
США перекрыли Кубе «кран» с российской нефтью
Врач рассказала, как пережить последствия магнитной бури
Эксперт объяснил, почему США боятся применять против Ирана секретное оружие
Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году
Политолог раскрыл последствия нагрянувшего энергокризиса для США и Ирана
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
