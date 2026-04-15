Экс-нардеп ответил, почему переговоры с Киевом возможны лишь с позиции силы

Украина видит в доброте России проявление слабости, поэтому переговоры с Киевом возможны только с позиции силы, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, Запад способен подтолкнуть украинскую сторону к миру, однако желает продолжить конфликт.

Как говорил наш президент [Владимир Путин], единственным более-менее легитимным органом на Украине остается Верховная рада. И теоретически подписать [мирный] договор может новый спикер, которого в случае желания Запада очень легко будет переизбрать. Есть достаточно много нетоксичных персонажей, с которыми теоретически можно сесть за стол переговоров. Но, на мой взгляд, вряд ли это произойдет, потому что западные страны готовы воевать. Думаю, кроме разговора с позиции силы, с ними никак по-другому не получится разговаривать. Это не те люди, которые понимают добрую волю, они воспринимают доброту за слабость, поэтому с ними бессмысленно о чем-то пытаться договориться, — пояснил Марков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном по украинскому вопросу. Он подчеркнул важность понимания прогресса в этом диалоге.