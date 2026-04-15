Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии

Новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сделал несколько резких заявлений об атомной энергетике и сотрудничестве с Россией, о взаимоотношениях с Украиной и нефтепроводе «Дружба», а также о предоставлении кредита Киеву. Эксперты уверены, что, несмотря на такую риторику, Будапешт может остаться полноценным экономическим партнером Москвы. Что ждет АЭС «Пакш-2», выделит ли ЕС €90 млрд Украине и откуда Венгрия будет получать нефть в ближайшие годы — в материале NEWS.ru.

Что Мадьяр заявил об отношениях с Россией и Украиной

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, партия которого победила на прошедших парламентских выборах, сделал уже несколько заявлений по ключевым для внешней политики Будапешта вопросам. Он подчеркнул, что будет выстраивать прагматичные отношения с Россией и продолжит закупать российские энергоносители, при этом отметив, что вопрос поддержки вступления Украины в ЕС будет вынесен на всенародный референдум.

Судьба венгерского вето на предоставление кредита Украине от ЕС в размере €90 млрд, по словам Мадьяра, будет зависеть от того, как скоро пойдет нефть по трубопроводу «Дружба». Ранее он заявлял, что его страна «находится в сложной экономической ситуации» и что в этих условиях он не понимает, зачем выделять деньги другим странам.

При этом новый глава венгерского правительства сказал, что намерен улучшить отношения с Киевом, как и с другими соседними странами. Мадьяр также затронул судьбу строящейся силами Росатома АЭС «Пакш-2». Это вторая очередь проекта «Пакш», который сейчас обеспечивает около 47% потребностей Венгрии в энергии с перспективой повышения до 70%.

По словам Мадьяра, Венгрия «проанализирует» ранее заключенные соглашения, и, возможно, часть из них будет расторгнута.

Готова ли Венгрия пересмотреть энергетическое сотрудничество с Россией

Будапешт не сможет отключиться от российских энергоносителей чисто технически, заявил в беседе с NEWS.ru венгерский политолог, главный редактор издания Moszkvater.com Габор Штир.

«Думаю, Мадьяр попытается найти компромиссный вариант. Например, увеличить участие западных компаний в строительстве АЭС. У Венгрии нет альтернатив „Пакшу“, как нет в ближайшей перспективе и альтернатив российской нефти», — подчеркнул эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, поддерживать «компромиссный курс» новому премьеру будет довольно сложно в силу позиции ЕС.

«Мадьяр говорит одновременно о прагматизме во внешней политике и желании вернуть Венгрию в русло мейнстрима ЕС. Но это сейчас взаимоисключающие вещи. Европейский мейнстрим абсолютно антироссийский. И первое, чего это коснется, — это энергетический сектор, хоть как-то связанный с Россией. Я с трудом представляю, как у Мадьяра получится выдерживать два этих направления во внешней политике, которые взаимно исключают друг друга», — указал Штир.

Заигрывания Мадьяра с темой АЭС в первую очередь ориентированы на венгерского избирателя, уверен ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«Мадьяр сейчас пытается максимально абстрагироваться от политики Орбана. И говорит о том, что договорные обязательства с Россией были заключены предыдущим правительством по завышенной стоимости, без учета интересов венгерского народа. Он говорит не о пересмотре сделки, а о повышении обязательств со стороны Москвы и, в частности, Росатома. Насколько я могу судить, наша госкорпорация не против провести дополнительные переговоры», — пояснил политолог в разговоре с NEWS.ru.

Почему Будапешт не откажется от российской нефти

По словам Штира, Венгрия встанет перед проблемой изменения технологических цепочек по переработке черного золота, если Мадьяр решит немедленно переключиться на нефть из США или от других западных поставщиков, даже без учета роста цены.

«Чисто технически перейти на переработку нефти другого типа возможно минимум за год. Значит, даже в самом худшем случае импорт из России на этот период стопроцентно сохранится. В идеале сохранится и дольше, если Мадьяр не продавит Евросоюз. Российская нефть элементарно дешевле», — указал эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самое сложное для Мадьяра сейчас — преодолеть давление Евросоюза как извне, так и изнутри.

«ЕС уже выдвинул требования к Венгрии по изменению политики. И Мадьяр готов договариваться, чтобы Венгрии разморозили европейское финансирование. Фактор времени не на стороне премьер-министра, ему нужно заключить новые соглашения до августа. А они предполагают в том числе изменение миграционной политики. Венгры такого вмешательства в свои внутренние дела точно не хотят», — заявил эксперт.

Как изменится взаимодействие Москвы и Будапешта по вопросу Украины

Одним из главных вопросов по украинскому направлению для Будапешта сейчас является перспектива снятия вето на предоставление кредита ЕС на 90 мдрд евро. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что в итоге Мадьяр просто «отойдет в сторону», сняв запрет на кредит, но никак финансово в него не вкладываясь.

«Евросоюз сам на последнем голосовании отложил предоставление этих денег Украине, без всякого вмешательства Будапешта. Возможно, сейчас с Мадьяром будет какой-то торг. Но давайте вспомним, что Еврокомиссия и так планировала в обход Венгрии дать эти деньги Киеву. Так что для России это была не панацея от накачивания Украины деньгами, а выгодная отсрочка. Я уверен, что наше государство это понимало и готовилось к такому сценарию», — отметил Громский.

По его словам, кардинально отношения с Венгрией этот вопрос не изменит.

Фото: Global Look Press

«Мы и так официально назвали их „недружественным государством“, не поздравили Мадьяра с победой, но продолжаем вести дела на основе прагматичного сотрудничества. И не думаю, что это изменится, если сам Будапешт по идейным соображениям или под давлением Брюсселя не оборвет все договоренности и коммуникации с Москвой. Но пока такой исход маловероятен», — сказал аналитик.

Снятие вето с кредита Украине надо рассматривать не в контексте России, а с точки зрения интересов Венгрии, считает редактор фактчекингового издания «Сенсаций.Нет» Александр Фролов.

«Перед Мадьяром сейчас стоит выбор: принять условия ЕС, в число которых входит и кредит Киеву, и открытие границ для мигрантов, и „энергетический пакет“, и много чего еще, и получить деньги от Евросоюза. Или стоять на своем и деньги эти не получать, опираясь на сотрудничество с Россией. Где больше проблем и выгод для Будапешта — вот в чем вопрос. Хватит ли денег у Брюсселя при условии предоставления кредита в €90 млрд Украине еще и на Венгрию? Хватит ли Венгрии этих денег с учетом потерь, которые она понесет, принимая условия ЕС?» — пояснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

Фролов считает, что Мадьяр будет торговаться по каждому пункту этих соглашений до последнего.

«Мне кажется, что в силу многолетних экономических связей Венгрии и России — и не только по углеводородам и атомной энергетике, а по еще огромному количеству отраслей — Мадьяр продолжит сотрудничать с Москвой. В конце концов, даже вагоны будапештского метро произведены в Мытищах и обновляются именно там. Является Мадьяр нам врагом? Не думаю. Я думаю, если он грамотный политик, он выстроит правильные отношения и с Западом, и с Россией», — добавил эксперт.

Как при Мадьяре будут строиться отношения Будапешта и Киева

Если посмотреть на энергетическую систему Венгрии в целом, то маневры Мадьяра могут принести большие неприятности Украине, считает Громский.

«Энергетические системы Украины и Венгрии тесно связаны. И Киев в этом отношении во многом зависит от Будапешта. Мадьяр под видом „жестких переговоров“ c Росатомом может просто ограничить поставки энергии на Украину даже после открытия „Дружбы“. Мол, смотрите, мы тут в жестком противостоянии с Россией сошлись по атомной энергетике, у нас издержки, нам самим энергии не хватает, так что, дорогой Киев, мы, конечно, сейчас за тебя, но „ты держись там, всего хорошего, до свидания“», — пояснил эксперт.

По словам Громского, такое решение дополнительно подняло бы авторитет Мадьяра в глазах венгров, что актуально даже после выборов.

Политолог Антоний Киш напомнил о еще одной болезненной точке в отношениях Будапешта и Киева.

«Все как-то забывают о проблеме закарпатских венгров из Берегово. А они максимально активное политическое сообщество. В 2010-м они пытались провести референдум, чтобы дать городу традиционное венгерское название Берегсаз. Киев их ущемляет, запрещая преподавание в школах на родном языке. А у венгерских венгров уже вызрел лозунг „Beregszász — это Венгрия“. Мадьяр в отношениях с Украиной вынужден будет учитывать этот фактор, если он хочет и в дальнейшем заручиться поддержкой правых. Украина этого вопроса боится до визга, потому что это для Киева буквально „сепаратизм, откуда не ждали“. И этот вопрос точно не даст Мадьяру стать лояльным европейской политике по вопросу Украины», — заключил эксперт.

