ЕК отложила помощь Украине в €90 млрд вслед за поражением Орбана

Еврокомиссия отложила планы о переводе Киеву первых траншей финансирования в €90 млрд (более 8 трлн рублей) и перенесли на второе полугодие 2026 года, сообщил представитель ЕК Бала Уйвари. Так он ответил на вопрос, сможет ли поражение венгерского премьера Виктора Орбана ускорить разблокировку программы финансовой и военной помощи Украине, передает ТАСС.

Еврокомиссия остается привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия, — отметил Уйвари.

Ранее глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр подчеркнул, что поддерживает отказ Венгрии от предоставления Евросоюзом Украине кредита размером €90 млрд. Он указал, что его страна находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе согласие на оказание такой помощи другим странам.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин между тем выразил мнение, что нынешний глава государства Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации из-за победы Мадьяра на выборах в Венгрии. По его словам, у политсилы точно такая же позиция, как у Орбана.