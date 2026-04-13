Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 16:54

Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что поддерживает отказ Венгрии от предоставления Евросоюзом Украине кредита размером €90 млрд. Как передает портал 444, он указал, что его страна находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе согласие на оказание такой помощи другим странам. Политик не понимает, по какой причине вообще поднимается данный вопрос.

Не понимаю, зачем сейчас снова поднимать этот вопрос, — заявил Мадьяр.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что лидер оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, не станет максимально антироссийским премьер-министром. Он отметил, что экономика страны по-прежнему в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей.

В свое время Мадьяр заявлял, что новому руководству Венгрии в любом случае придется вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что географическое положение страны и ее энергетическая зависимость от России сохраняются как объективные факторы.

Европа
Венгрия
Украина
Петер Мадьяр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.