Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС Мадьяр поддержал отказ Венгрии от предоставления Украине кредита в €90 млрд

Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что поддерживает отказ Венгрии от предоставления Евросоюзом Украине кредита размером €90 млрд. Как передает портал 444, он указал, что его страна находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе согласие на оказание такой помощи другим странам. Политик не понимает, по какой причине вообще поднимается данный вопрос.

Не понимаю, зачем сейчас снова поднимать этот вопрос, — заявил Мадьяр.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что лидер оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, не станет максимально антироссийским премьер-министром. Он отметил, что экономика страны по-прежнему в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей.

В свое время Мадьяр заявлял, что новому руководству Венгрии в любом случае придется вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что географическое положение страны и ее энергетическая зависимость от России сохраняются как объективные факторы.