Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»

Все соглашения по проекту АЭС «Пакш-2» будут проанализированы, часть из них могут расторгнуть, заявил глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр. Как передает РИА Новости, политик на пресс-конференции анонсировал переговоры по соответствующему вопросу.

Могу сказать, что мы проанализируем все контракты [по проекту АЭС «Пакш-2»], при необходимости мы проведем переговоры, — сказал Мадьяр.

До этого Мадьяр выразил солидарность с позицией, согласно которой Венгрии следует отклонить участие в предоставлении Украине займа от Европейского союза на сумму €90 млрд. Политик акцентировал внимание на том, что его государство переживает непростые времена в экономической сфере.

До этого лидер венгерского политического объединения «Тиса» отметил свою готовность поднять трубку в случае поступления звонка от российского лидера Владимира Путина. При этом сам он становиться инициатором подобного контакта не планирует.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров полагает, что Мадьяр вряд ли станет занимать позицию ярого противника всего русского. Он напомнил, что Венгрия продолжает находиться в значительной зависимости от импорта энергетического сырья из России.