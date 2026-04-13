13 апреля 2026 в 18:07

Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции для международных СМИ заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина, если тот позвонит. При этом сам политик инициировать разговор не намерен, передает телеканал М1.

Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду, — сказал Мадьяр.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись в воскресенье, 13 апреля. Согласно данным Национальной избирательной комиссии, после обработки 98,9% голосов партия «Тиса» под руководством Мадьяра значительно опережает правящую партию «Фидес». По итогам подсчета «Тиса» получает 138 из 199 мест в парламенте, что достаточно для формирования конституционного большинства.

Ранее Мадьяр заявил, что рассчитывает на отмену санкций Евросоюза против России после завершения конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что географическая близость Венгрии к России делает невыгодным для Европы сохранение ограничений, так как это ведет к удорожанию сырья и снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Евросоюзом не могут ухудшиться сильнее, чем сейчас. Так он ответил на вопрос о возможном влиянии поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии на диалог Москвы и Брюсселя.

Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Савчука переизбрали председателем Российского Красного Креста
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
Максимализм США «похоронил» все шансы на мир с Ираном
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора роддственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Стало известно, куда «изгнали» бывшего мужа Лерчек
Опубликованы кадры спасения попавших под лавину в Дагестане
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
