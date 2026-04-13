Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина

Лидер победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции для международных СМИ заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина, если тот позвонит. При этом сам политик инициировать разговор не намерен, передает телеканал М1.

Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду, — сказал Мадьяр.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись в воскресенье, 13 апреля. Согласно данным Национальной избирательной комиссии, после обработки 98,9% голосов партия «Тиса» под руководством Мадьяра значительно опережает правящую партию «Фидес». По итогам подсчета «Тиса» получает 138 из 199 мест в парламенте, что достаточно для формирования конституционного большинства.

Ранее Мадьяр заявил, что рассчитывает на отмену санкций Евросоюза против России после завершения конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что географическая близость Венгрии к России делает невыгодным для Европы сохранение ограничений, так как это ведет к удорожанию сырья и снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Евросоюзом не могут ухудшиться сильнее, чем сейчас. Так он ответил на вопрос о возможном влиянии поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии на диалог Москвы и Брюсселя.