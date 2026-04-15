Стало известно, введут ли белые списки на проводной интернет в России

Белые списки не будут вводиться на проводной интернет в России, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Как передает корреспондент NEWS.ru, специалист выступил на мероприятии, посвященном поиску решений в условиях замедления и ограничения доступа к сервисам, и отметил, что ограничения представляют собой лишь временные меры.

Отключения интернета у нас происходят, но белые списки гарантируют возврат 35% нормального трафика. Люди могут пользоваться базовыми ключевыми сервисами. Это лучшее из худшего, что мы можем себе позволить. Это вынужденная мера. Белые списки — это не навсегда. Инсинуации, что белые списки придут на проводной интернет, они не имеют под собой оснований. Это не ради ограничений. Есть вполне конкретные задачи, — заявил Муртазин.

Ранее генеральный директор «ВымпелКома» Сергей Анохин заявил, что полноценный доступ к интернету следует сохранять для большинства пользователей, ограничивая его только для абонентов, вызывающих подозрения. Он отметил, что применение белых списков избирательно, а не повсеместно, может стать следующим этапом в восстановлении привычного уровня комфорта.

До этого стало известно, что системы контроля уровня глюкозы в крови включены в белые списки, что обеспечивает их работу даже при ограничениях интернета. Президент России Владимир Путин поручал правительству обеспечить включение подобных сервисов до 1 апреля 2026 года.