Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно

Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно

Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа полностью блокировать Ормузский пролив, судоходство в нем сохраняется. При этом Европа вынашивает планы по созданию собственной коалиции без участия Америки, которая будет содействовать проходу судов через транспортную артерию. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: Старый Свет действительно заинтересован в таком проекте. Хватит ли у европейцев политической воли и ресурсов, чтобы добиться контроля над Ормузом, — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе

Дональд Трамп объявил о планах блокировать Ормузский пролив 12 апреля, после провала переговоров с Ираном в столице Пакистана Исламабаде. Американский лидер заявлял, что ВМС Штатов будут пресекать любые попытки попасть в Ормуз или выйти из него, а также искать и задерживать суда, платившие Тегерану за безопасный проход. 14 апреля Центральное командование армии США объявило, что Штаты «полностью осуществили» блокаду транспортной артерии и сейчас якобы контролируют акваторию пролива.

Однако газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников в тот же день сообщила, что за сутки через Ормуз прошли свыше 20 торговых судов — среди них были контейнеровозы и танкеры, следовавшие как в Персидский залив, так и из него. Некоторые двигались с выключенными транспондерами. А 15 апреля иранское агентство Fars рассказало, что на фоне «блокады» США пролив пересекли и два судна Исламской Республики. Одно из них — супертанкер, способный перевозить по 2 млн баррелей нефти и находящийся под санкциями США.

Что задумали европейцы в Ормузском проливе

На фоне несостоявшейся блокады Трампа страны ЕС начали вынашивать собственные планы в отношении Ормуза. По данным WSJ, сейчас европейские государства продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному проходу через пролив, в том числе с отправкой в акваторию военных судов.

«План будет разработан после войны и может исключить одну конкретную страну — США», — сказано в публикации.

Однако по этому вопросу в предполагаемой коалиции уже наметились разногласия, пишет СМИ. Так, французские дипломаты считают, что участие США в плане сделает его менее приемлемым для Ирана. Британские чиновники, напротив, опасаются злить Дональда Трампа — его реакция может резко ограничить масштабы действий союзников.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Европа действительно хотела бы получить хотя бы частичный контроль над проливом, так как озабочена ростом цен на энергоносители.

«Европейцев сильно припекло. Цена тысячи кубометров газа выросла с $350 до $650 и выше. Баррель нефти подорожал с $60–65 до $110», — напомнил собеседник.

Следствием этого стал рост цен на бензин и дизельное топливо, а также их дефицит. На некоторых АЗС в странах Европы, по словам Юшкова, заправить авто уже невозможно — люди скупают топливо впрок. Но есть и другая проблема.

«Резко подорожали азотные удобрения, поскольку они делаются из природного газа. Это значит, что вырастают и затраты европейских фермеров, поэтому им нужно платить больше дотаций из бюджета», — указал эксперт.

Есть ли у Европы шансы получить контроль над Ормузом

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, возможности европейцев на Ближнем Востоке, мягко говоря, ограничены. В беседе с NEWS.ru он предположил, что планы по созданию некой коалиции для управления Ормузским проливом — обычная военно-политическая «завеса».

«Они пытаются показать, что озабочены решением проблемы и тоже действуют, но по факту сделать ничего не могут», — считает он.

В лучшем случае, полагает аналитик, Европа сможет стать лишь исполнителем воли США или Ирана.

«Когда участники конфликта заключат мир, они позовут европейцев: мол, убирайте за нами мины, чтоб мы ваши танкеры пропустили. Но взять Ормуз под контроль европейцы не в силах: этого не смогли сделать даже США со всем их огромным флотом», — заметил Коновалов.

Юшков придерживается иного мнения. По его словам, на самом деле европейские страны могут решить проблему с растущими ценами на нефть и газ, даже не отправляя в Ормуз свои флотилии, — например, пойдя по пути Испании и запретив самолетам Штатов использовать свои военные базы и воздушное пространство для атак на Иран.

«Такой запрет, разумеется, тут же станет элементом торга с Тегераном: „Смотрите — мы не пускаем американские самолеты, а вы пропускаете наши танкеры“», — привел пример эксперт.

Кроме того, у Европы все еще есть возможность запустить прокачку по газопроводу «Ямал — Европа» или по «оставшейся в живых» ветке «Северного потока — 2», добавил собеседник. Это решило бы вопрос с поставками дешевого газа, однако все подобные решения упираются в недостаток политической воли у лидеров ЕС, подчеркнул он.

«В вопросе возврата европейского газа европейцы продолжат упорствовать. У бюргеров будут расти траты на ЖКХ, предприятия без дешевых энергоносителей продолжат сокращать производства, переезжать в США и Китай, но европейские элиты выдадут это за огромное достижение „зеленой энергетики“, и многие останутся довольны», — считает Юшков.

Поэтому реально решать проблемы — возобновлять поставки газа и нефти из России и отгораживаться от влияния США — элиты ЕС начнут, лишь когда их народы по-настоящему обнищают и возникнет угроза бунтов.

«А пока европейские элиты выбрали тактику выжидания — что уйдет Трамп или сдастся Россия. Это тактика страуса с головой в песке», — заключил Юшков.

