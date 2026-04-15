В Кремле указали на деградацию международного права в ситуации с Ираном Песков: красные линии дипломатии в ситуации с Ираном были стерты

Многие красные линии в ситуации вокруг Ирана были напрочь стерты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. По его словам, нельзя убивать руководителей государств.

Многие красные линии, к сожалению, стерты. Одна страна не должна убивать лидера другой страны. Одна страна не должна бомбить другую. Это действия, противоречащие международному праву. А международное право нельзя забывать и нельзя игнорировать, нельзя пренебрегать им, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи серьезно пострадал в авиаударе, в результате которого погиб его отец Али Хаменеи. Он получил тяжелые повреждения лица и, возможно, потерял ногу, писал Reuters.

До этого стало известно, что Камаль Харрази, глава стратегического совета Ирана и советник верховного лидера, скончался от ранений через несколько дней после госпитализации. Иранское телевидение сообщило об этом, уточнив, что он был атакован «американо-израильским противником». Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.