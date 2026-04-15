Песков объяснил, почему Россия против нападения на Кубу

России не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. Представитель Кремля также подчеркнул тяжелое положение граждан страны, рассказав, что больные дети в госпиталях погибают без медикаментов и электричества, необходимых для поддержания работы больниц.

Куба — давний партнер России, наш хороший друг. Нам не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу, давила на Кубу, преграждала бы Кубу от внешнего мира, не позволяя ничему попасть туда, — заявил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения операции в Иране США могут обратить внимание на Кубу. По его словам, островное государство уже длительное время страдает от плохого управления и находится в кризисе.

Между тем заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе политических консультаций в Гаване выразил солидарность с правительством и народом Кубы. Дипломат подтвердил твердый настрой Москвы на оказание острову необходимой поддержки. Также была решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада.