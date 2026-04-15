В Белом доме внесли ясность в ситуацию по перемирию с Ираном Белый дом опроверг сообщения о предложении Ирану продлить перемирие

США пока не предлагали Ирану продлить перемирие, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, который транслируется на YouTube. Она назвала соответствующие сообщения неверными.

Я видела этим утром неверные сообщения о том, что мы официально запросили продление режима прекращения огня. Это в данный момент не соответствует действительности, — отметила Ливитт.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия. Так он прокомментировал сообщения в СМИ, что страны «в целом дали согласие» на продление режима прекращения огня. Дипломат подчеркнул, что США должны доказать свой серьезный подход.

