Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 20:54

В Белом доме внесли ясность в ситуацию по перемирию с Ираном

Белый дом опроверг сообщения о предложении Ирану продлить перемирие

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США пока не предлагали Ирану продлить перемирие, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, который транслируется на YouTube. Она назвала соответствующие сообщения неверными.

Я видела этим утром неверные сообщения о том, что мы официально запросили продление режима прекращения огня. Это в данный момент не соответствует действительности, — отметила Ливитт.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия. Так он прокомментировал сообщения в СМИ, что страны «в целом дали согласие» на продление режима прекращения огня. Дипломат подчеркнул, что США должны доказать свой серьезный подход.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

США
Иран
Ближний Восток
Белый дом
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.