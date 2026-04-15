Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа

Иран не примет условие президента США Дональда Трампа по отказу от ядерного оружия, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, после нападения американцев Тегеран убедился в необходимости его наличия.

Ядерное оружие наверняка на какой-то стадии разработки у иранцев есть. Но надо понимать, что в условиях, когда на Иран напали, тем более крупнейшая военная держава США с огромным бюджетом, Тегеран еще сильнее осознал его необходимость. Более того, об этом задумались все страны, которые раньше об этом не думали. Но надо понимать, что все-таки американцы первыми пошли по этому пути, размещая свое ядерное оружие на территории европейцев. Поэтому, конечно, Иран не будет от него отказываться, — пояснил Ярошенко.

Политолог предположил, что основной причиной нападения США на Иран стало не ядерное оружие, а контроль над нефтью. По его мнению, пока Тегеран обладает одними из крупнейших запасов сырья и способен контролировать экспорт, он остается привлекательной целью для Вашингтона на глобальном уровне.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что если США решатся на ядерный удар по Ирану, то это запустит гонку атомных вооружений по всему миру. По его словам, это станет серьезной угрозой для человечества.