«Цепная реакция»: военэксперт о возможном ядерном ударе США по Ирану Военэксперт Кнутов: ядерный удар США по Ирану приведет к гонке вооружений

Если Соединенные Штаты решатся нанести ядерный удар по Ирану, это спровоцирует гонку атомных вооружений по всему миру, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такое развитие событий представляет серьезную угрозу для всего человечества.

Ядерным ударом [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), конечно, может заставить Иран пойти на мирное соглашение и добиться определенных уступок. Однако от 20 до 40 государств, которые имеют возможность создать ядерное оружие, начнут резко заниматься этим вопросом. Если Трамп применит ядерное оружие, то мы фактически получим крах договора о его нераспространении. Пойдет цепная реакция по его созданию. Таким образом, в мире начнется гонка атомных вооружений, а это крайне опасно для человечества, — высказался Кнутов.

Ранее Белый дом опроверг информацию о возможной ядерной угрозе со стороны США в адрес Ирана. Там подчеркнули, что заявления вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса о ядерном оружии не касаются его потенциального использования.