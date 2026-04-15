Медведев объяснил суть списка предприятий по производству дронов ВСУ

Обнародованный Минобороны РФ список адресов европейских предприятий, где производят БПЛА для ударов по России, следует воспринимать как перечень потенциальных целей для Вооруженных сил РФ, написал на своей странице в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, когда эти удары станут реальностью, покажет время.
Когда удары станут реальностью — зависит от того, что будет дальше, — написал Медведев.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что дроны ВСУ производятся в ряде европейских городов, включая Лондон, Мюнхен, Прагу и Ригу. Военное ведомство обнародовало полный список предприятий, где производят беспилотники.
Между тем Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что производство дронов в европейских странах направлено не только на поддержку ВСУ, но и на подготовку к потенциальному прямому столкновению с Россией. Он утверждает, что НАТО преследует две цели: освоение финансовых средств, предоставленных Украиной для производства вооружений, и оценку эффективности своих военных технологий.