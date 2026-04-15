15 апреля 2026 в 19:31

Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики, заявил изданию India Today представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что таким правом обладает любая страна на Земле.

Иран, как и любая другая страна на Земле, должен иметь право, и это безусловное право, на мирную атомную энергетику, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран благодарен России за предложение помощи в дипломатическом решении вопроса ядерного досье. Он отметил, что у Тегерана очень хорошие отношения с Москвой.

Кроме того, Багаи отметил, что Тегеран требует от Вашингтона подтверждения серьезности намерений по прекращению боевых действий. Он добавил, что Соединенные Штаты неоднократно срывали переговорный процесс.

До этого дипломатический источник в Иране сообщил, что Исламская Республика требует уважать свое право на мирный атом. По его словам, это одно из условий завершения конфликта с США и Израилем, однако переговоров между Тегераном и Вашингтоном с начала конфликта не было.

