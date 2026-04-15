Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 15:30

Иран потребовал от США доказательств серьезности мирных намерений

Эсмаил Багаи Эсмаил Багаи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тегеран требует от Вашингтона подтверждения серьезности намерений по прекращению боевых действий, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, которые приводит агентство Mehr, США неоднократно срывали переговорный процесс.

Противоположная сторона должна доказать свою серьезность на деле, так как они многократно не только не соблюдали обязательства, но и в целом своей ненадежностью нарушали процесс переговоров, — сказал он.

Ранее командующий центральным штабом иранских войск «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи заявил, что Иран не позволит другим странам вести торговлю в Персидском и Оманском заливах, а также в Красном море при сохранении блокады Ормузского пролива. По его словам, которые приводит агентство Mehr, действия американской стороны угрожают режиму прекращения огня.

О введении морской блокады стало известно днем ранее. Центральное командование США сообщило об ограничениях, которые вступили в силу 13 апреля. Позже в США рассказали, как обстоят дела с введенными ограничениями. Так, Центральное управление заявило, что ни одно судно не преодолело морскую блокаду.

Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

