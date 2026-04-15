15 апреля 2026 в 13:33

Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива

Иран не допустит торговлю в Персидском заливе при сохранении блокады Ормуза

Ормузский пролив
Иран не позволит другим странам вести торговлю в Персидском и Оманском заливах, а также в Красном море при сохранении блокады Ормузского пролива, заявил командующий центральным штабом иранских войск «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи. По его словам, которые приводит агентство Mehr, действия американской стороны угрожают режиму прекращения огня.

Если агрессивная и террористическая Америка продолжит свои незаконные действия, <...> то эти шаги США могут повлечь за собой нарушение режима прекращения огня, а ВС Ирана не допустят продолжения экспортных и импортных поставок через Персидский и Оманский заливы и Красное море, — заявил он.

Ранее стало известно, что через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.

О введении морской блокады стало известно днем ранее. Центральное командование США сообщило об ограничениях, которые вступили в силу 13 апреля.

Позже в США рассказали, как обстоят дела с введенными ограничениями. Так, Центральное управление заявило, что ни одно судно не преодолело морскую блокаду.

