В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе

Иран благодарен России за предложение помощи в дипломатическом решении вопроса ядерного досье, заявил на брифинге представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он отметил, что у Тегерана очень хорошие отношения с Москвой, передает РИА Новости.

Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию, — сказал Багаи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана. Глава МИД РФ подчеркнул важность недопущения повторения вооруженного конфликта. Разговор состоялся 13 апреля.

До этого газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Иран на переговорах с США в Исламабаде выступил с предложением приостановить обогащение урана на срок до пяти лет. При этом Штаты в ходе встречи в Пакистане предложили Ирану 20-летний мораторий на обогащение урана.