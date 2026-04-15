15 апреля 2026 в 21:18

В Кремле призвали трезво смотреть на выгоды РФ от ситуации с Ираном

Песков: прибыль РФ от конфликта на Ближнем Востоке не стоит преувеличивать

Дмитрий Песков
Прибыль РФ от конфликта на Ближнем Востоке не стоит преувеличивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today. По его словам, профицит есть, но «небольшой».

Не стоит преувеличивать, сейчас в новостях ходит много слухов по этому поводу, но не стоит преувеличивать. Да, у нас есть небольшой профицит, но это не так важно для нашего бюджета и для экономики в целом, — отметил Песков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость нефти может увеличиться до $150 (11 959,5 рубля) за баррель. По его прогнозу, рост цен произойдет в течение ближайших недель.

До этого Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России обновили правила оформления больничных
США начали подготовку к военной операции против еще одной страны
Украина получит сотни миллионов евро от Нидерландов на дроны
Украинский ракетный дрон «Паляница» сравнили с технологиями прошлого века
Путешествия дешево: лайфхаки для отпуска, как сэкономить
Демократы готовят импичмент главе Пентагона
В СВР оценили обстановку на границе Союзного государства
Сенат США не стал ограничивать Белый дом в ударах по Ирану
Суд арестовал семерых человек по делу о краже золотого шлама
Зеленский раскрыл подробности сделки по БПЛА
Нарышкин сделал заявление о будущем ВСУ и возможности их сопротивления
Иран поставил США жесткие условия по переговорам
В Кремле призвали трезво смотреть на выгоды РФ от ситуации с Ираном
Россиянам разрешили перелеты в Израиль
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР
Росавиация продлила заморозку продажи билетов в ОАЭ
США поставили точку в вопросе санкций для российской нефти
В СВР России раскрыли детали переговоров по Ирану
В Австралии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Песков объяснил, почему Россия против нападения на Кубу
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

