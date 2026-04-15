В Кремле призвали трезво смотреть на выгоды РФ от ситуации с Ираном

В Кремле призвали трезво смотреть на выгоды РФ от ситуации с Ираном Песков: прибыль РФ от конфликта на Ближнем Востоке не стоит преувеличивать

Прибыль РФ от конфликта на Ближнем Востоке не стоит преувеличивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today. По его словам, профицит есть, но «небольшой».

Не стоит преувеличивать, сейчас в новостях ходит много слухов по этому поводу, но не стоит преувеличивать. Да, у нас есть небольшой профицит, но это не так важно для нашего бюджета и для экономики в целом, — отметил Песков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость нефти может увеличиться до $150 (11 959,5 рубля) за баррель. По его прогнозу, рост цен произойдет в течение ближайших недель.

До этого Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.