Reuters: новый верховный лидер Ирана тяжело ранен и изуродован

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тяжело ранен и изуродован, пишет агентство Reuters. По информации журналистов, во время авиаудара, который унес жизнь его отца Али Хаменеи, он получил тяжелые травмы лица и, возможно, лишился ноги.

Сообщения о ранениях Хаменеи совпадают с заявлением министра обороны США Пита Хегсета от 13 марта, в котором он сказал, что Хаменеи был «ранен и, вероятно, изуродован». Источник, знакомый с оценками американской разведки, сообщил агентству Reuters, что, по имеющимся данным, Хаменеи потерял ногу, — говорится в материале.

Информация о возможном ранении или даже смерти аятоллы возникала и ранее. Например, президент США Дональд Трамп предполагал, что Хаменеи жив, но находится в «крайне плохом» состоянии. Эту версию подкрепляет тот факт, что с начала конфликта верховный лидер не выходил на публику.

Также сообщалось, что советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази скончался от ранений через несколько дней после госпитализации. Он был тяжело ранен в результате нападения, которое Тегеран связывает с американо-израильским альянсом.