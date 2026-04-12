Удар по сельскому рынку унес жизни 200 жителей Нигерии Reuters: минимум 200 человек погибли при авиаударе по сельскому рынку в Нигерии

В нигерийском штате Йобе произошла страшная трагедия: по меньшей мере 200 человек стали жертвами авиаудара по сельскому рынку Джилли, сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и члена местного совета. Однако командование ВВС Нигерии заявило, что наносило удары по позициям террористических организаций в соседнем штате Борно, и не подтвердило атаку на рынок.

Власти Йобе признали, что авиаудар был нанесен по району рядом с рынком, и подтвердили факт ранений среди посетителей, но подробностей не сообщили. Член местного совета Лаван Занна Нур Гейдам оценил число погибших более чем в 200 человек. Примерно такую же цифру называют и другие местные жители, а также представитель международной гуманитарной организации.

Расследование инцидента продолжается. Международные организации призывают к прозрачности и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов, устроенных террористами на северо-востоке Нигерии, погибли 23 человека. Пресс-служба полиции штата Борно информировала, что инциденты произошли в нескольких местах. Еще 108 человек получили ранения и обратились в больницы и госпитали за медицинской помощью.