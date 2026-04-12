Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 23:14

Удар по сельскому рынку унес жизни 200 жителей Нигерии

Reuters: минимум 200 человек погибли при авиаударе по сельскому рынку в Нигерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В нигерийском штате Йобе произошла страшная трагедия: по меньшей мере 200 человек стали жертвами авиаудара по сельскому рынку Джилли, сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и члена местного совета. Однако командование ВВС Нигерии заявило, что наносило удары по позициям террористических организаций в соседнем штате Борно, и не подтвердило атаку на рынок.

Власти Йобе признали, что авиаудар был нанесен по району рядом с рынком, и подтвердили факт ранений среди посетителей, но подробностей не сообщили. Член местного совета Лаван Занна Нур Гейдам оценил число погибших более чем в 200 человек. Примерно такую же цифру называют и другие местные жители, а также представитель международной гуманитарной организации.

Расследование инцидента продолжается. Международные организации призывают к прозрачности и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов, устроенных террористами на северо-востоке Нигерии, погибли 23 человека. Пресс-служба полиции штата Борно информировала, что инциденты произошли в нескольких местах. Еще 108 человек получили ранения и обратились в больницы и госпитали за медицинской помощью.

Мир
Нигерия
смерти
авиаудары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Валиевой, семья с Песковым, ледовые шоу: как живет Татьяна Навка
Нефтегазовая компания Eni внезапно взмолилась о российских ресурсах
«Кладбище самолетов»: США в Иране используют суда почти 70-летней давности
Удар по сельскому рынку унес жизни 200 жителей Нигерии
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, лидеры, звонок Орбана Мадяру
Кадыров раскрыл детали ликвидации группы ВСУ под Харьковом
«Главное – принимать меры»: РФ дала оценку пользованию энергоресурсов в ЕС
Что известно о Петере Мадьяре: биография, личная жизнь, отношение к России
Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на выборах в Венгрии
Оппозиция обходит партию Орбана на выборах более чем в два раза
«Никаких шагов»: в Совфеде раскрыли планы Зеленского на мир
Путин поблагодарил Гергиева за проведение Московского пасхального фестиваля
Оппозиционная партия «Тиса» вырвалась в лидеры на выборах в Венгрии
Выборы в Венгрии сегодня, 12 апреля: последние новости, кто лидирует
Слуцкий нашел объяснение желанию Зеленского продлить перемирие
Неудачливые «Слуги народа» уходят ловить украинцев в военкоматы
В США заявили, что «сказки» Пентагона склонили Трампа пойти на перемирие
Пострадавшего в Орехово-Зуево ребенка переведут в центр имени Рошаля
Журналист назвал одну из главных тем спора между Ираном и США
Толпа подростков набросилась на украинских «людоловов»
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.