Россию, Индию и Китай призвали восстановить международное право

Россия, Индия и Китай должны совместно работать над восстановлением международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. Представитель Кремля также подчеркнул, что такое объединение поможет ООН играть заметную роль в глобальных делах.

Это та работа, которую мы должны выполнить все вместе: Москва, Нью-Дели, Пекин — мы должны восстановить международное право во всем мире. Мы должны помочь Организации Объединенных Наций восстановить свое значение и играть заметную роль в глобальных делах. Ради этого мы должны работать все вместе, — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в политике наблюдается замещение международного права принципом «права сильного». По его словам, конфликтный потенциал в мире растет.

Также президент Белоруссии заявил, что в мире идет война на идеологическом фронте. В связи с этим политик напомнил об удалениях каналов белорусских СМИ с YouTube.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что Москва и Минск консолидированно отстаивают цели и идеалы на международной арене. Он добавил, что страны поддерживают друг друга в борьбе с неправомерными санкциями.