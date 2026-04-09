«Идет война»: Лукашенко раскрыл страшную мировую тенденцию

В мире идет война на идеологическом фронте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В связи с этим политик напомнил об удалениях каналов белорусских СМИ с YouTube, передает БелТА.

Что касается нашей идеологической составляющей — идет война. Пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава богу. Будем пока воевать. Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube там каналы. Вы люди опытные и часто об этом сами говорите, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, что Москва и Минск консолидированно отстаивают цели и идеалы на международной арене. Он также отметил, что страны поддерживают друг друга в борьбе с неправомерными санкциями.

До этого президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. В телеграмме глава государства сделал акцент на развитии союзных отношений между странами. Также он отметил братский характер взаимодействия Москвы и Минска и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства.