10 апреля 2026 в 12:39

Лукашенко рассказал, как «право сильного» изменило международные отношения

Лукашенко заявил о главенстве права сильного в международных отношениях

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
В политике наблюдается замещение международного права принципом «права сильного», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов. По его словам, конфликтный потенциал в мире растет, сообщает БелТА.

[Мы видим] насколько «право сильного» заменило международное право. Насколько утрачено доверие и возрос конфликтный потенциал, — сказал Лукашенко.

Он назвал Белоруссию страной с самобытной и богатой историей, судьбоносные повороты которой часто были связаны с ключевым положением в сердце Европы. Это бесспорное преимущество, отметил Лукашенко. По его словам, Белоруссия находится в эпицентре многовекового соперничества между Востоком и Западом. Регион не раз становился «ареной жестоких сражений», подчеркнул глава государства.

Также президент Белоруссии заявил, что в мире идет война на идеологическом фронте. В связи с этим политик напомнил об удалениях каналов белорусских СМИ с YouTube.

До этого Лукашенко рассказал, что Москва и Минск консолидированно отстаивают цели и идеалы на международной арене. Он также отметил, что страны поддерживают друг друга в борьбе с неправомерными санкциями.

