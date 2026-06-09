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09 июня 2026 в 12:59

Лебедев сделал заявление о будущем Армении в СНГ после выборов

Генсек СНГ Лебедев: заверения Армении в верности Содружеству вселяют надежду

Сергей Лебедев Сергей Лебедев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Заверения победившей на парламентских выборах в Армении партии «Гражданский договор» в приверженности Содружеству Независимых Государств вселяют надежду на продуктивную работу Еревана в рамках организации, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит ТАСС, остается только ждать, к чему это в итоге приведет.

Будем ждать, к чему это приведет. Заверения победителей в дружбе с Россией нас радуют, в верности СНГ — тоже, — отметил Лебедев.

До этого глава миссии наблюдателей от СНГ Нурлан Сейтимов сообщил, что выборы в парламент Армении 7 июня прошли в соответствии с ее конституцией. Он добавил, что голосование было открытыми и конкурентными и на многопартийной основе.

Ранее сообщалось, что на выборах в Армении партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее половины голосов после обработки 68% бюллетеней. Ее результат составил 49,46% (539 503 голоса). На втором месте находится блок «Сильная Армения» арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,72%.

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