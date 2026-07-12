Подпольщик раскрыл детали российского удара по району Ланжерон в Одессе Подпольщик Лебедев: в районе Ланжерон в Одессе базировались иностранные наемники

В Одессе ВС России нанесли удар по району Ланжерон, где базировались иностранные наемники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью KP.RU. Как утверждает собеседник, хотя строение имело гражданский статус, оно фактически служило местом дислокации военных специалистов. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Сам выбор точки тоже показателен. Ланжерон — это не просто прибрежная зона, а часть городской инфраструктуры, где удобно размещать персонал с доступом к портовым объектам, логистике и каналам взаимодействия с внешними поставками, — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев заявил, что военное командование ВСУ могло намеренно подставить под уничтожение отвечающего за безопасность советников НАТО офицера, чтобы сорвать западную инспекцию и скрыть факты денежных хищений. По его оценке, ликвидированный занимался внезапными проверками, которые вызывали острое недовольство украинских командиров.

До этого подпольщик сообщил, что армия РФ нанесла удары по центрам подготовки и снабжения ВСУ в Днепропетровской области. Минобороны РФ не комментировало информацию.