Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 12:10

Подпольщик раскрыл детали российского удара по району Ланжерон в Одессе

Подпольщик Лебедев: в районе Ланжерон в Одессе базировались иностранные наемники

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Одессе ВС России нанесли удар по району Ланжерон, где базировались иностранные наемники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью KP.RU. Как утверждает собеседник, хотя строение имело гражданский статус, оно фактически служило местом дислокации военных специалистов. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Сам выбор точки тоже показателен. Ланжерон — это не просто прибрежная зона, а часть городской инфраструктуры, где удобно размещать персонал с доступом к портовым объектам, логистике и каналам взаимодействия с внешними поставками,сказал Лебедев.

Ранее Лебедев заявил, что военное командование ВСУ могло намеренно подставить под уничтожение отвечающего за безопасность советников НАТО офицера, чтобы сорвать западную инспекцию и скрыть факты денежных хищений. По его оценке, ликвидированный занимался внезапными проверками, которые вызывали острое недовольство украинских командиров.

До этого подпольщик сообщил, что армия РФ нанесла удары по центрам подготовки и снабжения ВСУ в Днепропетровской области. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Сергей Лебедев
наемники
Европа
Одесса
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по парому и судам в Черноморске попали на видео
Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен
Известная авиакомпания поставила себе логотип конкурента после матча ЧМ
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков
Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией
Власти Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Российские военные уничтожили сухогруз в порту Черноморска
Стало известно, кого могут сделать крайним за конфликт с Ираном
Ле Пен назвала главный риск для Франции
Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Зеленский опечалился новостью о смерти сенатора Грэма
Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат»
Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти
В России обсуждают маркировку клиник и магазинов
Мусоровоз насмерть переехал четырехлетнего ребенка
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля
Израиль заявил о возможной самостоятельной операции против Ирана
Смерть экс-эмира погрузила Катар в траур на четыре дня
В Иране раскрыли последствия удара США по объекту связи
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.