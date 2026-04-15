В СВР России раскрыли детали переговоров по Ирану Нарышкин: Россия была готова стать посредником в переговорах по Ирану

Россия неоднократно предлагала свои возможности для урегулирования ситуации вокруг Ирана, включая посредничество, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Кроме того, Москва готова была предоставить площадку для двусторонних переговоров, отметил он.

Российская Федерация неоднократно предлагала свои возможности, свои услуги и в качестве посредника, и в качестве места проведения двусторонних переговоров, — сказал Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимала участия в военных действиях в Иране и не является стороной этого конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что предположения о возможной военной помощи со стороны Москвы не имеют оснований, и назвал этот конфликт «не нашей войной».

До этого Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Ираном, в том числе в чувствительных областях, поскольку считает Тегеран стратегическим партнером. Пресс-секретарь также отметил, что двусторонние отношения уже развиваются в экономике, инвестициях и технологиях и Москва настроена их продолжать.