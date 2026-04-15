15 апреля 2026 в 20:59

В СВР России раскрыли детали переговоров по Ирану

Нарышкин: Россия была готова стать посредником в переговорах по Ирану

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия неоднократно предлагала свои возможности для урегулирования ситуации вокруг Ирана, включая посредничество, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Кроме того, Москва готова была предоставить площадку для двусторонних переговоров, отметил он.

Российская Федерация неоднократно предлагала свои возможности, свои услуги и в качестве посредника, и в качестве места проведения двусторонних переговоров, — сказал Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимала участия в военных действиях в Иране и не является стороной этого конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что предположения о возможной военной помощи со стороны Москвы не имеют оснований, и назвал этот конфликт «не нашей войной».

До этого Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Ираном, в том числе в чувствительных областях, поскольку считает Тегеран стратегическим партнером. Пресс-секретарь также отметил, что двусторонние отношения уже развиваются в экономике, инвестициях и технологиях и Москва настроена их продолжать.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле призвали трезво смотреть на выгоды РФ от ситуации с Ираном
Россиянам разрешили перелеты в Израиль
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР
Росавиация продлила заморозку продажи билетов в ОАЭ
США поставили точку в вопросе санкций для российской нефти
В СВР России раскрыли детали переговоров по Ирану
В Австралии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Песков объяснил, почему Россия против нападения на Кубу
В Белом доме внесли ясность в ситуацию по перемирию с Ираном
В Кремле развеяли миф о дружбе с Венгрией при Орбане
СВР России и КГБ Белоруссии объявили охоту на террористов
Действия Прибалтики сравнили с периодом перед Второй мировой
«Иначе — до самых страшных событий»: Нарышкин о переговорах по Ирану
Медведев объяснил суть списка предприятий по производству дронов ВСУ
Россию, Индию и Китай призвали восстановить международное право
В Кремле указали на деградацию международного права в ситуации с Ираном
Мать-садистка и брат-растлитель: сестра штурмовика ВСУ рассказала правду
Медведев пожелал добрых снов странам ЕС в «расстрельном» списке Минобороны
На юге Москвы нашли хостел с 3 тыс. мигрантов
Что делать, если попал под овербукинг: компенсация, можно ли подать в суд
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

