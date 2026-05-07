07 мая 2026 в 02:00

Опасности домашнего офиса: как удаленная работа подрывает здоровье

Малоподвижный образ жизни ежегодно становится причиной примерно 3,2 млн смертей в мире. Пандемия резко ускорила переход на удаленную работу, и миллионы людей трудятся дома долгие месяцы. Исследования показывают: при таком формате работы резко возрастает нагрузка на опорно‑двигательный аппарат, зрение и нервную систему. Остеопат и косметолог Людмила Елисавецкая рассказала NEWS.ru о главных угрозах для здоровья при постоянной удаленке, а также объяснила, как превратить домашний офис в безопасное и продуктивное пространство.

Какой вред здоровью наносит удаленка

Удаленная работа стала привычной реальностью для миллионов россиян, но удобство и отсутствие дороги в офис имеют обратную сторону. Гиподинамия (недостаток движения) в сочетании с постоянным пребыванием в четырех стенах формирует новый тип нарушений, который врачи уже называют «синдромом домашнего офиса».

Какой вред здоровью наносит удаленка? Первый и главный — страдает опорно-двигательный аппарат. Исследования показывают, что боль в шее и спине — самая частая жалоба удаленщиков. Неправильная эргономика (работа с дивана, кровати, за кухонным столом) ведет к хроническому спазму мышц, остеохондрозу и даже грыжам позвоночника.

Второе — проблемы с сердечно-сосудистой системой. Малоподвижный образ жизни повышает риск тромбозов, варикозного расширения вен и застойных явлений в малом тазу. Кроме того, низкая физическая активность — прямой путь к набору веса и метаболическому синдрому. Исследование Американской кардиологической ассоциации 2024 года подтвердило: сидячая работа на 30–40% увеличивает риск ожирения и диабета второго типа.

Третье — психоэмоциональное здоровье. Размытость границ «дом — работа», социальная изоляция и отсутствие живого общения приводят к росту уровня тревожности и кортизола. Недостаток солнечного света, особенно в северных городах, нарушает синтез витамина D, что напрямую связано с сезонной депрессией.

Четвертое — органы чувств и обмен веществ. Постоянное нахождение в закрытом помещении с сухим воздухом от кондиционеров ведет к пересыханию слизистых и снижению местного иммунитета, из-за чего возврастает риск подхватить ОРВИ. А регулярные перекусы у холодильника на фоне стресса и скуки бьют по поджелудочной железе.

Как снизить риски

Чтобы минимизировать риски для здоровья, в первую очередь необходимо грамотно организовать рабочее пространство. Стол должен быть достаточно широким, чтобы правильно разместить монитор, примерно на расстоянии вытянутой руки. Оптимальная высота стола — 70–75 см от пола до столешницы. При этом стул должен иметь регулировку высоты и поддержку поясницы. Ноги должны полностью опираться на пол или подставку, колени и локти — быть согнуты под углом примерно 90 градусов. Лучше выбирать подъемно-поворотное кресло с независимой регулировкой высоты и углов наклона спинки. Работать на диване, кровати или неудобном табурете не стоит. Также важно избегать бликов на экране — организуйте освещение так, чтобы окно было сбоку, а не позади или перед рабочим местом.

Необходимо ввести в жизнь правило 30/30: удаленщик должен прерываться от работы каждые 30 минут и в течение 30 секунд делать разминку шеи и спины. Не нужно забывать и о зрении. Выполняйте гимнастику для глаз: вращайте глазами, фокусируйтесь на ближних и дальних объектах, закрывайте глаза на 1–1,5 минуты для расслабления.

Внедряйте разнообразие в локации: работа в кофейне, библиотеке или парке не только добавит физической активности, но и внесет новизну в рабочие будни. Если такой возможности нет, нужно заставить себя выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед, поскольку солнце и воздух — это важно.

И наконец, откажитесь от еды перед экраном: перерыв на обед — время для перемещения на кухню без гаджетов. А заменить живое общение с коллегами можно прогулками с друзьями после работы, участием в онлайн-мероприятиях. Кроме того, крайне важно не допускать переработок и научиться говорить нет дополнительным задачам, если возникло чувство переутомления.

Общество
Яна Стойкова
