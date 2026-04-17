17 апреля 2026 в 11:06

Стало известно, сколько на самом деле хотят зарабатывать молодые россияне

СберНПФ: 86% молодых россиян не готовы работать менее чем за 100 тыс. рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
86% молодых россиян до 29 лет рассчитывают на доход свыше 100 тысяч рублей, притом что в среднем по всей выборке таких желающих насчитывается только 78%, следует из данных совместного исследование СберНПФ и Работы.ру, предоставленных NEWS.ru. При этом почти треть молодежи хочет получать от 150 до 300 тысяч рублей, а 5% метят выше 300 тысяч.

Получать свыше 100 тысяч рублей рассчитывают 86% респондентов до 29 лет и 78% в среднем по выборке. Еще 29% молодежи хотят получать от 100 до 150 тысяч рублей, по 26% — от 150 до 200 тысяч рублей и от 200 до 300 тысяч рублей соответственно. 5% рассчитывают на доход свыше 300 тысяч рублей. Зарабатывать меньше 100 тысяч рублей согласны 14% респондентов до 29 лет и 22% в среднем по выборке, — следует из данных исследования.

При выборе специальности интерес к сфере остается главным критерием (55%), однако зарплата и призвание делят второе место (по 31%). Далее в списке критериев следуют востребованность на рынке (29%) и перспективы карьерного роста (25%). При этом среди молодежи каждый пятый (21%) ценит удаленку и творческую самореализацию.

Ранее финансист Дмитрий Трепольский рассказал, что отсутствие профессиональной гибкости стало одной из основных причин увольнений россиян в 2026 году. По его словам, работодатели больше ценят сотрудников, которые адаптируются под меняющийся рынок.

Экономика
Россия
молодежь
зарплаты
ожидания
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист дала советы, как вернуть деньги после ошибочного перевода
Один из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве признал вину
Подросток и несколько взрослых оказались в больнице после ДТП в Ярославле
Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума
Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России
Турэксперт ответил, как введение виз повлияет на популярность Черногории
Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой
ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С
Российские «Пионы» выжгли опорники и штабы ВСУ в Харьковской области
Мустафаев назвал Азербайджан надежным экономическим партнером России
Стало известно, могут ли уволить работника за использование нейросетей
Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии со стороны Украины
СК назвал причастного к удару Storm Shadow по Брянской области
Пакистанский танкер увел нефть в Ормузском проливе под носом у Пентагона
ФАС потребовала снизить цены на жизненно необходимый препарат
Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США
Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля
Новый дрон ВС России начал таранить вражеские «птички» в зоне СВО
В Госдуме призвали спасти одно из важнейших военных предприятий
Лжедетектива задержали за слежку за женщиной в Чите
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

