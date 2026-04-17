Стало известно, сколько на самом деле хотят зарабатывать молодые россияне СберНПФ: 86% молодых россиян не готовы работать менее чем за 100 тыс. рублей

86% молодых россиян до 29 лет рассчитывают на доход свыше 100 тысяч рублей, притом что в среднем по всей выборке таких желающих насчитывается только 78%, следует из данных совместного исследование СберНПФ и Работы.ру, предоставленных NEWS.ru. При этом почти треть молодежи хочет получать от 150 до 300 тысяч рублей, а 5% метят выше 300 тысяч.

При выборе специальности интерес к сфере остается главным критерием (55%), однако зарплата и призвание делят второе место (по 31%). Далее в списке критериев следуют востребованность на рынке (29%) и перспективы карьерного роста (25%). При этом среди молодежи каждый пятый (21%) ценит удаленку и творческую самореализацию.

Ранее финансист Дмитрий Трепольский рассказал, что отсутствие профессиональной гибкости стало одной из основных причин увольнений россиян в 2026 году. По его словам, работодатели больше ценят сотрудников, которые адаптируются под меняющийся рынок.