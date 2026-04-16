Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году Финансист Трепольский: немало людей уволили в 2026 году из-за рабочей негибкости

Отсутствие профессиональной гибкости стало одной из основных причин увольнений россиян в 2026 году, заявил «Газете.Ru» финансист Дмитрий Трепольский. По его словам, работодатели больше ценят тех сотрудников, которые адаптируются под меняющийся рынок.

Речь идет прежде всего о нежелании осваивать новые инструменты, включая нейросети и сервисы автоматизации. Сотрудник, который продолжает выполнять задачи по старым схемам и тратит на это в разы больше времени, чем коллеги, становится для работодателя менее ценным, — отметил Трепольский.

Кроме того, компании все чаще отслеживают реальную вовлеченность сотрудников в работу при гибридном формате. Из-за внедрения цифровых систем контроля имитировать занятость становится все сложнее, подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, формальные сокращения штата нередко заменяются другой практикой: сотрудникам устанавливают четкие KPI, и их невыполнение становится основанием для расторжения договора.

Ранее психолог-консультант Анастасия Быстрова заявила, что отсутствие инициативы, нежелание участвовать в корпоративной жизни и выполнение лишь обязательного минимума задач указывают на «тихое увольнение» сотрудника. По ее словам, такой работник уже внутренне покинул компанию, но формально продолжает числиться в штате и получать зарплату.