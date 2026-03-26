Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 05:45

Названы факторы, указывающие на «тихое увольнение» сотрудника

Психолог Быстрова: внутреннее уволившийся сотрудник не проявляет инициативу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отсутствие инициативы, нежелание участвовать в корпоративной жизни и выполнение лишь обязательного минимума задач указывают на «тихое увольнение» сотрудника, заявила NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, такой работник уже внутренне покинул компанию, но формально продолжает числиться в штате и получать зарплату.

Как распознать сотрудника, который уже уволился внутренне, но продолжает получать зарплату? Термин «тихое увольнение» подарил нам период после пандемии в 2022 году, когда многие работники если и вернулись в офис из изоляции, то не смогли найти в себе былую мотивацию и силы трудиться. С одной стороны, они выполняют обязательный минимум задач, однако это не приводит организацию к росту. Как распознать тех, кто продолжает лишь номинально считаться частью команды? Такие сотрудники придерживаются минимума из должностных обязательств, не проявляют инициативу в решении задач и не участвуют в жизни организации, — пояснила Быстрова.

Она отметила, что апатичное настроение касается только жизни на работе. По словам психолога, никакие стимулы в виде финансовых бонусов или перспективы роста не могут возродить энергетический заряд таких сотрудников.

Ранее юрист Валентина Яковлева заявила, что, если начальство психологически давит на работника, вынуждая уволиться, ему следует собирать доказательства. По ее словам, человек, который столкнулся с так называемым тихим увольнением, имеет полное право не писать соответствующее заявление.

работники
сотрудники
психология
работа
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.