Названы факторы, указывающие на «тихое увольнение» сотрудника

Отсутствие инициативы, нежелание участвовать в корпоративной жизни и выполнение лишь обязательного минимума задач указывают на «тихое увольнение» сотрудника, заявила NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, такой работник уже внутренне покинул компанию, но формально продолжает числиться в штате и получать зарплату.

Как распознать сотрудника, который уже уволился внутренне, но продолжает получать зарплату? Термин «тихое увольнение» подарил нам период после пандемии в 2022 году, когда многие работники если и вернулись в офис из изоляции, то не смогли найти в себе былую мотивацию и силы трудиться. С одной стороны, они выполняют обязательный минимум задач, однако это не приводит организацию к росту. Как распознать тех, кто продолжает лишь номинально считаться частью команды? Такие сотрудники придерживаются минимума из должностных обязательств, не проявляют инициативу в решении задач и не участвуют в жизни организации, — пояснила Быстрова.

Она отметила, что апатичное настроение касается только жизни на работе. По словам психолога, никакие стимулы в виде финансовых бонусов или перспективы роста не могут возродить энергетический заряд таких сотрудников.

Ранее юрист Валентина Яковлева заявила, что, если начальство психологически давит на работника, вынуждая уволиться, ему следует собирать доказательства. По ее словам, человек, который столкнулся с так называемым тихим увольнением, имеет полное право не писать соответствующее заявление.