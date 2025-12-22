Психолог предостерегла россиян от излишней продуктивности в праздники Психолог Королева: цель провести праздники с пользой может вызвать разочарование

Цель провести праздники с пользой может привести к разочарованию, рассказала «ФедералПресс» клинический практикующий психолог Юлия Королева. Она отметила, что в каникулы важны отдых и единение с близкими.

Желание провести праздники с пользой может стать проблемой, потому что перевод каждого мгновения в полезный опыт порождает повышенные ожидания от самих себя и окружающих. Люди начинают чувствовать давление, стремясь постоянно совершенствоваться, изучать новое или достигать высоких результатов, — рассказала Королева.

Психолог отметила, что при постановке глобальных целей люди начинают воспринимать отдых как упущенные возможности. Она посоветовала прислушаться к потребностям организма и уделить достаточно времени спокойному отдыху.

