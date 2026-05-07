ФСБ рассекретила, кто первым из политиков узнал о смерти Гитлера

ФСБ: лидеры гитлеровской Германии сообщили о смерти фюрера только Сталину

Члены руководства Третьего рейха в 1945 году по горячим следам сообщили о смерти Адольфа Гитлера только советскому лидеру Иосифу Сталину, следует из рассекреченного ФСБ РФ архивного документа. Остальной мир узнал об этом лишь из германского радио вечером 1 мая, причем факт самоубийства был замолчан.

Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года. Командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг узнал об этом в этот же день. Сам генерал обязан был хранить молчание.

Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера, — маршал Сталин, — отмечал Вейдлинг.

Передал весть начальник генерального штаба германских сухопутных войск генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт 8-й гвардейской армии 1 мая в 3:50. Командующий армией генерал-полковник Василий Чуйков позвонил маршалу Георгию Жукову, а тот — Сталину.

