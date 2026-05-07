В Москве задержали известного адвоката по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд арестовал адвоката Александра Карабанова, указано в электронной базе данных суда, с которыми ознакомились журналисты ТАСС. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Карабанов задержан, его допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, — сообщил представитель защиты Карабанова.

Предположительно, адвокат взял деньги у клиента, в отношении которого правоохранительные органы проводили доследственную проверку. Якобы Карабанов обещал содействие в том, чтобы клиента не привлекли к уголовной ответственности, хотя реальных возможностей повлиять на это у него не было.

Карабанов на протяжении 10 лет проработал в следственных органах МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции. Осенью 2017 года адвокат защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в московском отеле. Среди его клиентов также числились владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван и семья певицы Жанны Фриске.

Ранее сообщалось, что арестован бывший первый заместитель гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктор Школык. По данным ГВСУ СК России, его подозревают в злоупотреблениях на гособоронзаказе, связанном со строительно-монтажными работами в Новороссийске.