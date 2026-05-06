Экс-замглавы ФГУП «ГУСС» арестовали по делу о гособоронзаказе

Арестован бывший первый заместитель гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктор Школык, передает пресс-служба ГВСУ СК России. По данным ведомства, его подозревают в злоупотреблениях на гособоронзаказе, связанном со строительно-монтажными работами в Новороссийске.

В отношении Школыка возбуждено уголовное дело и ему предъявлено обвинение по по пунктам а, б части 2 статьи 285.4 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что с 2022 по 2025 год экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц.

До этого стало известно, что число фигурантов дела о хищении 37,7 млн рублей при поставках поддельных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа выросло с трех до пяти человек из числа работников. Под следствием оказались два сотрудника одной из подрядных организаций. Их оставили под подпиской о невыезде. Новых фигурантов дела обвинили по тем же статьям — о мошенничестве и контрабанде оружия.