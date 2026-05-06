LIFE.ru запустил проект «Письмо деду» ко Дню Победы

LIFE.ru запустил специальный проект «Письмо деду» ко Дню Победы. Его участниками стали Наталья Поклонская, Аскольд Запашный, Вячеслав Макаров, Екатерина Мизулина, Аделина Сотникова и другие известные россияне и лидеры мнений. Они написали письма родным из поколения победителей.

Спецпроект представляет собой серию видео, в которых знаменитости обращаются к своим дедам, прадедам и родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Первой героиней стала Наталья Поклонская.

Каждую семью коснулась эта война. И я не исключение. Мой дедушка принес мир и лучшую жизнь для себя и потомков. Он рассказывал мне о тех страшных событиях, которые его коснулись. Я горжусь им и хочу сподвигнуть всех неравнодушных рассказать о героизме их семей. К сожалению, людей, заставших те события, с каждым годом становится меньше. И мы обязаны пронести эту память сквозь года, — отметила Поклонская.

Ранее редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила специальный выпуск к 9 Мая. Номер полностью собран из архивных материалов, которые выпускались в период Великой Отечественной войны. Читатели смогут познакомиться с подлинными публикациями 1941–1945 годов.