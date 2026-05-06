Составлен список писателей, которые ненавидят и критикуют День Победы

Россия готовится отпраздновать 81-ю годовщину Победы, тогда как некоторые представители российской культуры не принимают и критикуют 9 Мая. Кто из писателей, поэтов и публицистов назвал торжества в Москве неуместными?

Что сказали Быков и Акунин

В мае 2026 года писатель и журналист Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал свое новое стихотворение о параде Победы. В нем он цинично отозвался о желании Кремля провести парад на фоне продолжающихся боевых действий на Украине и объявить перемирие. Ордена ветеранов он назвал «цацками», а также заявил, что Гитлер бы понял россиян.

Негативно о Дне Победы высказывался и писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Он не раз признавался, что относится к празднованию «с грустью». По его мнению, Россия цепляется за 9 Мая якобы по причине отсутствия достижений с 1945 года.

Самые радикальные формулировки принадлежат сатирику Виктору Шендеровичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал День Победы в России «рейдерским отъемом человеческой идеи» и «юзаньем» победы. 9 Мая он сравнил с праздником амнезии и призвал в этот день каяться и просить прощения, а также осмыслять собственную историю.

Виктор Шендерович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Протест Глуховского и Полозковой

Автор «Метро 2033» Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) еще в 2022 году в эссе «Депобедизация» сравнил Великую Победу с чучелом, которое вытащили из музейной витрины, вытряхнули из него опилки и зашили туда политтехнолога для марширования и приплясываний перед царем. По его мнению, праздник превратили в милитаристский карнавал. Он считает, что в памятный день народ хочет почувствовать связь с предками.

Поэтесса Вера Полозкова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в одной из публикаций посетовала, что День Победы на протяжении нулевых сильно опошлили.

Кто еще выступил против парада

Публичные призывы к отказу от празднования 9 Мая звучат в эмигрантской среде все громче. Например, бывший участник группы «Ногу свело!», поэт и музыкант Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал 9 Мая днем скорби.

А писатель Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) призвал жить не войной, а мирными достижениями. Понасенков добавил, что для него 9 Мая превратилось из доброго праздника в идеологическую истерику.

Писательница Людмила Улицкая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что грандиозные парады затмевают память о погибших советских воинах.

