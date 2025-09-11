Писатель-иноагент попал в реестр террористов и экстремистов Писатель Дмитрий Быков попал в реестр террористов и экстремистов

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попал в перечень террористов и экстремистов. На сайте Росфинмониторинга указаны ФИО автора, его дата и место рождения.

Перечень террористов и экстремистов (включенные) ... Быков Дмитрий Львович, 20.12.1967 г.р., г. Москва, — говорится в реестре.

Писатель идет в списке под номером 3465. Против него возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС России. Также Быкову вменяли уклонение от исполнения обязанностей в рамках закона об иноагентах.

Ранее в ходатайстве СК утверждалось, что писатель может давить на свидетелей в рамках уголовного производства в его отношении. Адвокаты не согласились с этим заявлением. Речь идет об уголовном деле о заочном аресте литератора.

Стало известно, что дело против Быкова направили в суд. Материалы поступили в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствие фигуранта. Сам Быков находится в розыске, в его отношении применили заочную меру о заключении под стражу.