26 ноября 2025 в 14:17

Приговор писателю-иноагенту оставили в силе

Иноагенту Быкову оставили в силе приговор за фейки о ВС России

Дмитрий Быков Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости. Литератора приговорили к семи годам за распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Приговор Черемушкинского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения, — огласила решение судебная коллегия.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Быкова к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В случае задержания он будет отбывать срок в колонии общего режима.

До этого в ходатайстве СК утверждалось, что писатель может давить на свидетелей в рамках уголовного производства в его отношении. Адвокаты не согласились с этим заявлением. Речь идет об уголовном деле о заочном аресте литератора.

Дело против Быкова направили в суд в конце августа. Материалы поступили в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствие фигуранта. Сам Быков находится в розыске, в его отношении применили заочную меру о заключении под стражу.

