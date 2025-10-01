Стало известно, к какому сроку приговорили писателя Быкова

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости. В случае задержания он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Назначить наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима, — заявила судья.

Ранее в ходатайстве СК утверждалось, что писатель может давить на свидетелей в рамках уголовного производства в его отношении. Адвокаты не согласились с этим заявлением. Речь идет об уголовном деле о заочном аресте литератора. По версии следствия, в 2023 году, будучи за границей, Быков опубликовал интервью с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ.

Стало известно, что дело против Быкова направили в суд. Материалы поступили в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствие фигуранта. Сам Быков находится в розыске, в его отношении применили заочную меру о заключении под стражу.