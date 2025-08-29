Дело писателя-иноагента дошло до суда

Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) направлено в суд, сообщила московская прокуратура в своем Telegram-канале. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого.

Быков находится в розыске, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное разбирательство будет проведено в соответствии с установленной процедурой для случаев, когда обвиняемый скрывается от правосудия.

Ранее российские судебные приставы начали процедуру изъятия имущества музыканта Макса Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который публично поддерживает Украину и уклоняется от уплаты налогов. На певца подан иск в суд из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой. Согласно имеющимся данным, уехавший из страны музыкант не оплатил около 250 тыс. рублей налоговых обязательств, причем долг сохраняется с апреля 2025 года.

До этого суд оштрафовал актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на 45 тыс. рублей. Как информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, она нарушила порядок деятельности иностранного агента.