День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:49

Дело писателя-иноагента дошло до суда

Прокуратура: уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова направлено в суд

Дмитрий Быков Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) направлено в суд, сообщила московская прокуратура в своем Telegram-канале. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого.

Быков находится в розыске, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное разбирательство будет проведено в соответствии с установленной процедурой для случаев, когда обвиняемый скрывается от правосудия.

Ранее российские судебные приставы начали процедуру изъятия имущества музыканта Макса Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который публично поддерживает Украину и уклоняется от уплаты налогов. На певца подан иск в суд из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой. Согласно имеющимся данным, уехавший из страны музыкант не оплатил около 250 тыс. рублей налоговых обязательств, причем долг сохраняется с апреля 2025 года.

До этого суд оштрафовал актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на 45 тыс. рублей. Как информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, она нарушила порядок деятельности иностранного агента.

суды
иноагенты
дискредитация ВС РФ
Дмитрий Быков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое терроризм и почему он существует
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Раскрыто число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Таинственная история перевала Дятлова
У жителей многоэтажки прямо под окнами начался «огненный ад»
Опубликованы кадры схватки пулеметчика и дроновода на СВО
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.