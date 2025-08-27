Суд Москвы оштрафовал актрису Троянову на 45 тысяч рублей

Московский суд оштрафовал актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на 45 тысяч рублей, информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. По данным инстанции, она нарушила порядок деятельности иностранного агента.

Троянова Яна Александровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Минюст внес Троянову в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Артистка неоднократно выступала с антироссийскими высказываниями, а также критиковала спецоперацию на Украине.

Троянова известна как звезда сериала «Ольга», потерявшая работу после начала СВО. Актриса перестала сниматься в кино. В настоящее время она живет во Франции.

Весной суд оштрафовал актрису за неподачу отчетности о деятельности иноагента в уполномоченный орган. Решение также принял Московский городской суд, который не удовлетворил жалобу артистки и оставил постановление без изменения. Тогда Трояновой назначили штраф в 40 тысяч рублей.