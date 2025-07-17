Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО

Уехавшую из России звезду сериала «Ольга» Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. Четыре года назад она осудила проведение спецоперации и прекратила сниматься в кино. Кто еще из эмигрантов стал безработным за границей?

За что могут осудить Троянову?

Яне Трояновой грозят два штрафа по 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, в отношении артистки составлены протоколы за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента.

В декабре 2024 года российский суд заочно арестовал Троянову по делу о возбуждении ненависти или вражды. В одном из своих интервью актриса поддержала призыв убивать «русских, даже детей».

В последний год Троянова живет во Франции, не дает интервью и не появляется в соцсетях. Она не единожды признавалась, что потеряла возможность сниматься в кино и живет на сбережения.

На что пожаловались Покровский и Белый

Экс-лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала СВО уехал в США, где получил вид на жительство. В интервью он жаловался на бегающих по Нью-Йорку крыс и запах канализации на улицах. По словам музыканта, некоторые районы города буквально «утопают в мусоре».

Покровский также возмутился приходом к власти в стране президента Дональда Трампа и принял участие в протестных митингах. После певец тайно уехал в Испанию, опасаясь «облав на мигрантов». Также стало известно, что многие концертные площадки запретили музыканту исполнять со сцены антироссийские песни. В настоящее время Покровский не выступает и, по его словам, записывает новый альбом.

Максим Покровский Фото: Павел Кашаев/Global Look Pres

Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала СВО перебрался с семьей в Испанию. В одном из последних интервью артист пожаловался на высокую стоимость жизни в Европе и отсутствие профессиональных перспектив.

По его словам, зарабатывать деньги стало намного труднее, а выступать он может лишь в маленьких стендап-клубах. При этом Белый честно признался, что пожалел о переезде из России и завидует коллегам, которые получают высокие зарплаты в Москве.

Кто еще из артистов потерял работу в РФ

Лишился заработков и уехавший в ОАЭ блогер Даня Милохин. Артист потерял многомиллионные рекламные контракты и больше не дает концертов. В последние два года Милохин занимается боксом и выступает в профессиональных соревнованиях.

Переехавшая в США актриса Мария Машкова тоже осталась без работы. Вначале она безрезультатно пыталась получить роль в американском кино, а после задумалась о должности санитарки в больнице. В соцсетях Машкова призналась, что была вынуждена переехать в более скромную квартиру из-за нехватки средств.

Не снимается в кино и уехавший из РФ Алексей Панин. В последние годы актер подрабатывает в американских клубах для взрослых и ведет игры в «Мафию» для узкого круга эмигрантов.

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов) тоже потерял работу в кино после отъезда из России. Теперь он выступает с камерными концертами, исполняя под гитару собственные песни.

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