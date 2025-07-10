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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 20:01

Составлен список звезд, которые поддержали атаки ВСУ на Москву

Александр Невзоров, Наргиз Закирова и Татьяна Лазарева Александр Невзоров, Наргиз Закирова и Татьяна Лазарева Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем Telegram-канале порадовался атакам украинских беспилотников на московские аэродромы. Кто еще из звезд порадовался атакам на российскую столицу, что они сказали?

Что сказал Невзоров об атаках ВСУ на Москву

В своих публикациях в соцсетях Александр Невзоров назвал Россию «самой любопытной формой гангрены» и выразил радость по поводу отмены рейсов в московских аэропортах из-за угрозы атак дронов. Он предположил, что «улетные муки» и «авиатранспортный хаос» в стране вынудят граждан возмущаться.

Невзоров назвал «изумительным эффектом» обрушение авиасообщения в Москве. Он также порадовался, что пассажиры из РФ спят с маленькими детьми у туалетов на полу, и поддержал Украину, которая, по его мнению, «стала зубастее».

Невзорова поддержала узбекская певица Наргиз Закирова. В своем Telegram-канале она назвала россиян «иванами-терпилами», выразив надежду, что после их гибели на СВО страну заселят индусами. Исполнительница также выразила недовольство после новости о намерении Генпрокуратуры РФ признать движение сатанистов экстремистами. Сама Наргиз не раз демонстрировала сатанинские символы в соцсетях.

Кто еще из звезд радовался атакам на Москву

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов) призналась в интервью, что радуется атакам украинских беспилотников на Белгород и Москву. После она пояснила, что не желала смерти бывшим землякам, а лишь надеялась, что после бомбежек «они задумаются» о причинах происходящего. За слова об оправдании терроризма артистку заочно осудили на 6,5 года.

Артур Смольянинов Артур Смольянинов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Поддерживал атаки ВСУ на российские города и бывший актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов). В одном из интервью он выразил желание воевать на стороне Украины и заявил, что не расстроится, если Россию полностью уничтожат, превратив в «радиоактивный пепел», а от нее останется только одна область.

Подняли тост за массированные атаки на Москву и уехавший из России журналист Михаил Козырев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и блогер Вероника Белоцерковская (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Они записали соответствующее видео в ресторане и выложили в соцсети.

Не испытывает сочувствия к россиянам и бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он заявил, что атакованные города в РФ — это просто статистика, а на Украине — настоящая трагедия.

Об отсутствии сострадания к мирным россиянам заявил и экс-лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал атаки на города РФ, в том числе на Москву и Курск, «ответками», которые «прилетели» за то, что жители поддержали политику государства и проведение СВО.

Позже Макаревич порадовался, что сам сейчас находится не в Москве, а в Израиле, где «не чувствует вони», которая витает в воздухе родной страны. Бывших земляков певец сравнил с «отходами жизнедеятельности человека» и заверил, что больше не собирается для них выступать.

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