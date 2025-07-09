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09 июля 2025 в 11:05

Лазарева вспомнила о жизни в России

Телеведущая Лазарева заявила, что жила в Москве свободно и счастливо

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что в Москве у нее была свободная и счастливая жизнь. В соцсетях она написала, что могла прилететь в Венецию из Москвы на выходные.

Она написала, что во времена, когда они жили в России счастливо и относительно свободно, ее друзья — художники, архитекторы, журналисты — облюбовали маленький тупичок в Венеции, который выходил прямо на воду, но не имел жилых домов вокруг. Там они собирались, пили вино, закусывали, болтали и говорили о прекрасном.

Ранее Лазарева, переехавшая в Испанию после начала специальной военной операции, выложила в Сеть интервью, где предстала в белой рубашке, украшенной традиционным украинским орнаментом. Она подчеркнула, что лично вышивала данный элемент одежды.

До этого Лазарева поздравила своих подписчиков с 9 Мая. В своей соцсети она заявила, что каждый раз в День Победы что-то внутри нее «болит и плачет», и отметила, что надеется: больше подобная история не повторится. Кроме того, она опубликовала в сторис список своих любимых антивоенных фильмов.

Татьяна Лазарева
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