Составлен список российских артистов, которые могут скоро уехать за границу

Актер Максим Виторган, как считают поклонники, может скоро переехать в Израиль. Кто еще из российских знаменитостей может эмигрировать за границу, по какой причине?

Что сказал об Израиле Виторган

Максим Виторган удивил поклонников откровенным постом о жизни своих старших детей в Израиле. В соцсетях актер признался, что его дети полностью ассимилировались за границей и даже консультируются с врачами на иврите.

«Дети мои старшие уже живут какой-то совсем отдельной самостоятельной израильской жизнью: строят планы, работают работы, как-то очень красиво и уверенно говорят на иврите (даже, как выяснилось, с врачами о диагнозах, рецептах и лечениях)», — порадовался он.

Максим Виторган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В комментариях подписчики предположили, что и сам Виторган подумывает о переезде из России. В своем блоге он не единожды публиковал сторис с критикой СВО и недовольством происходящими в РФ событиями. В 2023 году стало известно, что лицо артиста вырезали из второго сезона сериала «Контакт» и заменили на дипфейк, созданный нейросетью.

Сам Виторган слухи о своей эмиграции опроверг, пояснив, что уезжает из Москвы только на гастроли. Он уточнил, что вернется в Израиль в сентябре 2025 года со спектаклем «Громкие», который был отменен из-за начавшейся войны с Ираном.

«Дети — за границей, жены нет… Осталось только чемодан собрать. Может, уже и билеты куплены?» — предположила в комментариях подписчица Наталья.

«Так все и у Пугачевой с мужем начиналось: „гастроли“, „отпуск“, а потом — раз, и ПМЖ», — написал пользователь Николай.

Куда может переехать семья Ширвиндта

В соцсетях активно обсуждают недавние перемены в жизни семьи телеведущего Михаила Ширвиндта. Его супруга Анастасия сообщила подписчикам, что в 2024 году они продали квартиру в элитном районе Москвы и временно поселились на загородной даче. Однако вскоре женщина опубликовала фотографии из Испании с многозначительным комментарием: «Обживаемся в Европе».

Михаил Ширвиндт с супругой Анастасией Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники усмотрели в этом тревожный сигнал и признаки скорого переезда. Ситуацию усложняет позиция Ширвиндта-младшего, который неоднократно критиковал СВО в своем блоге и резко высказывался в адрес певицы Валерии и заслуженного артиста России Ярослава Дронова (SHAMAN).

Уедут ли из РФ Глюкоза и Лолита

О желании уехать из России и жить на две страны ранее заявила певица Сати Казанова. Бывшая солистка группы «Фабрика» планировала переехать на родину своего супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Артистка говорила, что ее «тяготит столичная гонка за успехом» и периодически она хочет «спокойной итальянской жизни».

Собиралась жить на две страны, Россию и ОАЭ, и певица Анна Шурочкина (Нюша). В Дубае у нее живут двое маленьких детей и бывший супруг Игорь Сивов.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и ее муж Александр Чистяков уже давно обосновались на испанском побережье. Семья владеет виллой в Марбелье — одном из самых престижных курортов Испании, а обе дочери пары рождены в Испании, что дает им право на гражданство ЕС, а Глюкоза может легально проживать в стране круглый год.

О возможном отъезде исполнительницы в Сети заговорили после скандала на концерте в Красноярске, где она появилась в неадекватном состоянии. После началась массовая отмена выступлений артистки в России, а сама она сменила имидж и теперь играет диджейские сеты в ночных клубах.

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть недвижимость за границей и у певицы Лолиты Милявской. Она владеет просторной квартирой и двухэтажным домом на болгарском курорте Солнечный Берег. Там сейчас живут ее мама и дочь. В последние годы исполнительница не раз жаловалась на травлю со стороны общественников, которые пытались отменять ее концерты в России и даже требовали ее депортации. Поклонники не исключают, что, лишившись концертов, Лолита может навсегда перебраться за рубеж.

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