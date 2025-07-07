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07 июля 2025 в 15:04

Танцующая без брюк под крики «Шампанское открыла!» Лолита попала на видео

Лолита вышла на сцену в «Лужниках» в полупрозрачном наряде

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская появилась на концерте в «Лужниках» в Москве в коротких шортах, под которые надела колготки с выразительной стрелкой. Для выступления она также выбрала черный оверсайз-пиджак. Свой образ артистка дополнила ботильонами на высоком каблуке. Видео с концерта появилось в соцсетях.

Шампанское открыла! Удачи, милый! — кричала Лолита.

Ранее Лолита рассказала, что президент США Дональд Трамп пытался посадить ее в лимузин после вечера в казино. Звезда уточнила, что американский лидер был «гостеприимным хозяином» и лично провожал ее. По словам певицы, несмотря на высокий уровень приема, ее интересовал только азарт — в итоге она проиграла весь зарубежный гонорар.

Милявская до этого затруднилась определить отношение к отмене своих концертов. Она отметила, что там, где этого не сделали, билетов нет. Предсказать, как скоро закончатся ограничения, артистка также не смогла. Милявская напомнила, что не ее первую «отменили».

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